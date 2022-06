Escola Cruz e Souza em Porto Real usa cinema para abordar grade curricular

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 16:42 horas

Porto Real- Os estudantes das turmas 103 e 104 da Escola Municipal Cruz e Souza participaram de uma tarde muito especial na última sexta, dia 3 . Através do “Cineminha”, os alunos participaram das propostas da sequência didática, onde os professores trabalharam gêneros textuais do cotidiano e sistema monetário.

Segundo a Direção e a professora de Sala de Leitura, que auxiliou na proposta junto aos professores, a escolha do filme e a simulação de um cinema de verdade na escola despertou nas crianças encantamento e interesse nas atividades propostas em sala de aula.

“Durante a experiência, as crianças vivenciaram na prática o uso do dinheiro, onde ‘compraram’ seus próprios ingressos. Essa é uma atividade interativa e que pode ser aplicada também com demais turmas, dependendo do assunto que está sendo trabalhado em sala de aula”, explicou a diretora do Cruz e Souza, Valdiceia Luiza de Souza.

Aplicaram a atividade a professora da sala de leitura, Amanda Baronto, e as professoras regentes das turmas 103 e 104, Elaine Pereira e Flávia da Silva.