Escolas municipais de Itatiaia recebem palestras sobre educação no trânsito através da GM

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 17:32 horas

Itatiaia- A Guarda Municipal de Itatiaia promoveu na quarta e quinta-feira a palestra:‘Educação no Trânsito”, para os alunos dos Colégios Municipal Wagner Guimarães, no Campo Alegre e Padre José Wyrwinski, na Vila Esperança.

O bate-papo com os estudantes, organizado em parceria com a Secretaria de Educação, teve a finalidade de levar informações a respeito das leis de trânsito e cidadania.

Durante os encontros, agentes da Guarda Municipal conversaram com as crianças e as orientaram sobre segurança no trânsito, principalmente sobre ciclistas e pedestres.

De uma forma lúdica, os estudantes e futuros motoristas, também tiveram a oportunidade de conhecer o dia a dia de um condutor e de um pedestre durante as atividades.

– A educação no trânsito é importante aprender desde cedo, porque estamos sempre em contato, seja de bicicleta ou trafegando pelas ruas. Essas foram as primeiras atividades e de acordo com o cronograma, que está sendo organizado pela Secretaria de Educação, vamos seguir repassando as orientações aos alunos de outras unidades escolares – finalizou o comandante da Guarda Civil Municipal, Gerson Luis.