Estudantes do MEP presenteiam suas mães com notícias sobre aprovação na UFF

Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 13:50 horas

Volta Redonda- Hoje, 8 de maio, Dia das Mães, dois estudantes do MEP (Movimento Ética na Política) deram um presente muito especial a suas mães, a notícia da aprovação em uma universidade pública de ensino.

Ontem, véspera do Dia das Mães, os estudantes do MEP Cauani Cristina e Roberto Couto, entraram em contato com a secretaria, para relatar suas conquistas no acesso à Universidade Federal Fluminense (UFF) e agradeceram aos professores do Pré-Vestibular Cidadão.

Estudante do MEP, turma 2020, Cauani Cristina fez questão de agradecer todo apoio que teve do MEP.

“Graças a ajuda dos professores vou estudar licenciatura em Química na UFF-Aterrado. Entrei no MEP, logo depois do início da pandemia em 2020 após conclusão do ensino médio no Colégio Manuel Marinho. Estou muito feliz e Junto com minha família celebraremos um dia das mães diferente”, Escreveu Cauani, via WhatsApp.

Quem também vai poder comemorar a aprovação na Universidade Federal Fluminense, é o estudante Roberto Couto, com graduação em Engenharia Metalúrgica.

“Eu quero agradecer bastante todos os professores, e o quadro pedagógico do MEP. A conquista foi uma realização muito importante para mim e minha família. Tenho amor e carinho por todos que fazem o Pré-Vestibular Cidadão pelo fato de o curso ser tão incrível” disse.

– A conquista por esta aprovação não é só minha, eu devo muito a todos vocês. Para minha mãe, foi um presente especial, ela ficou extremamente feliz com a aprovação – destacou o estudante.

Entre risos, o futuro aluno da UFF disse que a ficha ainda não caiu. “Minha mãe sabia que o ano de 2020 seria difícil, e essa vaga foi como uma recompensa incrível”, Relatou Roberto Couto. O estudante foi aluno do Colégio Barão de Mauá, que em 2019 recebeu uma equipe do MEP, ocasião que Roberto encantou-se com o Movimento.