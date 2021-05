Evento gratuito ensina a alfabetizar com eficácia

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 15:30 horas

Para pais, professores e profissionais da educação, aulas ensinam como potencializar o desenvolvimento das crianças e adolescentes

Dados coletados pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), em parceria com o Ministério da Educação, mostram que 22,21% das crianças brasileiras, em idade de alfabetização, não conseguem ler uma frase inteira. Pensando nisso, o Instituto NeuroSaber vai realizar a “Jornada do Alfabetizador – Da teoria à prática”. Online e gratuito, o evento vai acontecer dos dias 10 a 13 de maio. A inscrição é feita pelo link: https://lp.neurosaber.com.br/cadastro-jornada-do-alfabetizador/

A proposta é capacitar pais, professores e profissionais para potencializar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nas aulas, o público vai entender melhor o processo de alfabetização com inúmeras fontes neurocientíficas em linguagem acessível e atividades práticas.

A mentoria ficará a cargo de Luciana Brites, Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem e uma das fundadoras do Instituto NeuroSaber. A programação conta com tópicos inéditos e exclusivos para que os interessados conheçam os processos da alfabetização e como estimular, por exemplo, a consciência fonológica e a noção espaço-temporal nas crianças.

Sobre o Instituto NeuroSaber

Fundado pelo neuropediatra Dr. Clay Brites e pela psicopedagoga Luciana Brites, o Instituto NeuroSaber tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre comportamento e neurodesenvolvimento da infância e adolescência, com o intuito de capacitar pais, professores e profissionais para desenvolver e otimizar o potencial de cada criança.

Serviço

Jornada do Alfabetizador

Realização: Instituto NeuroSaber

Inscrições pelo link: https://lp.neurosaber.com.br/cadastro-jornada-do-alfabetizador/

Aulas acontecem do dia 10 a 13 de maio

Totalmente online e gratuito