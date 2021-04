Faetec abre vagas para seleção de professor e instrutor

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 10:18 horas

Sul Fluminense – O processo seletivo para cadastro de reserva de professores, instrutores, pedagogos e assistentes administrativos bolsistas que desejam atuar na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está aberto. A inscrição é feita, exclusivamente, pela internet no endereço: www.faetec.rj.gov.br. A seleção é destinada aos servidores efetivos da Rede e profissionais que não possuem vínculo com a Fundação, não podendo se candidatar os contratados temporariamente.

O processo seletivo, que vai até o dia 05 de maio, será por meio de análise curricular, considerando a formação mínima exigida e a experiência profissional. A segunda fase é eliminatória e constará de uma entrevista.

– Aos que atendem os pré-requisitos necessários e buscam mais espaço no mercado de trabalho, é uma oportunidade imperdível de completar o time da Faetec. Desse modo, seguiremos fortalecendo ainda mais a nossa Fundação, além de viabilizar novas perspectivas profissionais – pontuou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Os candidatos serão classificados por encargo, disciplina e unidade escolar. A convocação se dará de acordo com a necessidade de realização do curso e a bolsa do programa será concedida por tempo determinado (com validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por até 12 meses.). Só será aceito uma única inscrição por candidato. Os concorrentes serão convocados por e-mail.

– Quando admitidos, os selecionados serão remunerados na forma de concessão de bolsas em valores horas-aula, que pode variar conforme o cargo, de R$ 18,00 a R$ 40,00. Para todos os encargos a dedicação ao programa será de, no máximo, 16 horas semanais – salienta João Carrilho, presidente da Faetec.

No e-mail de inscrição, os interessados deverão usar como assunto o encargo pretendido e a sigla da unidade escolar (previsto no anexo I do edital) para qual está se candidatando. Os bolsistas atuarão nas funções de Professor (com bolsa no valor de R$ 40 reais por hora), Instrutor e Pedagogo (R$ 30 por hora) e Agente Administrativo (R$ 18 por hora).

Unidades com vagas abertas

Os cargos serão para preenchimento nas Escolas Técnicas Adolpho Bloch, de Restauro Carlos Frederico Werneck de Lacerda, de Saúde Herbert José de Souza, de Transporte Engenheiro Silva Freire, Helber Vignoli Muniz, Imbariê, João Barcelos Martins, República, Santa Cruz e Visconde de Mauá, além das unidades Alemão, Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí (Matadouro), Barra Mansa, Belford Roxo (Heliópolis), Beth Carvalho, Bom Jardim, Búzios, Campinho, Campos dos Goytacazes (Solda), Cidade de Deus, Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra), Engenho Novo, Itaboraí, Japeri, Laje de Muriaé, Magé, Mangaratiba, Marechal Hermes, Mendes, Miracema, Nilópolis, Nova Iguaçu (Centro e Austin), Paracambi, Pinheiral, Piraí, Queimados, Quintino, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Marta, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo (Colubandê), São José de Ubá, Seropédica, Silva Jardim, Três Rios e Valença.

Oportunidades distribuídas entre os cargos de professor e instrutor

As vagas de professor serão destinadas ao desenvolvimento dos cursos técnicos em Administração, Automação Industrial, Cozinha, Dança, Edificações, Eletromecânica, Estética, Fabricação Mecânica, Informática, Logística, Manutenção Metroferroviária, Mecânico, Meio Ambiente, Modelagem do Vestuário, Prótese Dentária e Segurança do Trabalho.

Para o cargo de instrutor, há oportunidades na formação em Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Carpinteiro de Estruturas de Telhados, Confeiteiro, Costureiro (diversos), Dança, Edificações, Eletricista de Automóveis, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Encanador Instalador Predial, Fabricação Mecânica, Figurinista, Instalador e Reparador de Redes de computadores, Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves, Mecânico de Manutenção de Automóveis Leves e de Motocicleta, Mecânico de Máquina de Costura, Mecânico de Motores a Diesel, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Modelista de Roupas, Operador de Empilhadeira, Operador de Fresadora, Operador de Torno, Pedreiro de Alvenaria, Pintor de Automóveis, Recepcionista em Serviços de Saúde, Salgadeira, Segurança do Trabalho e Soldador (diversos).