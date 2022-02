Faetec prorroga as inscrições para cursos técnicos e de qualificação

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 16:12 horas

Rio- A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) prorrogou o prazo de inscrições do edital para cursos técnicos e de qualificação profissional e está dando nova chance por meio do Programa Novos Caminhos.

A Faetec, órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou a mudança do prazo para mais de 500 vagas em 28 unidades da instituição na segunda-feira, 14. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até a próxima sexta-feira, 18, por meio do endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br.

O Programa Novos Caminhos (antigo Pronatec) oferece aos alunos, de todos os cursos, bolsa-auxílio para transporte e lanche nos dias de aula. Para se candidatar aos cursos técnicos, é necessário ser aluno do 2º ou 3º ano do Ensino Médio de qualquer instituição e ter idade mínima de 15 anos. Já para os cursos de qualificação profissional, que são de curta duração, a idade mínima pode variar de 16 a 18 anos.

Para os cursos técnicos são ofertadas 220 vagas em 11 unidades da Faetec. Estão disponíveis os seguintes cursos: Administração, Automação Industrial, Cozinha, Dança, Edificações, Informática, Informática para Internet, Manutenção de Máquinas Navais, Modelagem e Vestuário, Prótese Dentária e Rede de Computadores.

Os cursos de qualificação profissional oferecidos são os seguintes: Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Encanador Instalador Predial, Pedreiro de Alvenaria, Figurinista, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Modelista de Roupas, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Carpinteiro de Estruturas de Telhado, Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves e Recepcionista em Serviços de Saúde. Para esta modalidade, foram disponibilizadas um total de 295 vagas em 17 unidades.