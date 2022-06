Guarda Municipal de Barra Mansa realiza instrução para alunos da rede pública

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 18:34 horas

Barra Mansa- A Guarda Municipal, por meio do PET (Programa Educacional de Trânsito), realizou nesta quinta-feira, 02, uma palestra sobre violência escolar para os alunos do 5º ano do Colégio Municipal Prefeito Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira.

De acordo com o inspetor e coordenador do PET, Agostinho Silva, o objetivo foi alertar as crianças e adolescentes sobre os perigos que as drogas podem trazer à sociedade, além do incentivo às boas relações. “Nós fazemos esse tipo de instrução para auxiliar o convívio dessas crianças, desde suas casas até aqui dentro da sala de aula. Passamos um pouco dos nossos costumes de boas relações. Falamos também sobre a importância do respeito dentro da sala de aula e das ações da Ronda Escolar, que fica nas portas das escolas”, revelou.

Ainda segundo Agostinho, foi mostrado aos alunos alguns objetos que já foram apreendidos pela Guarda Municipal. “Além de darmos instruções, mostramos simulacros, objetos usados por usuários de drogas e facas que foram apreendidos pelos nossos agentes. Nesta palestra também falamos sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente e os valores familiares”, concluiu.