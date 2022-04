Inep publica editais para versão impressa e digital do Enem 2022

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 16:13 horas

Inscrições devem ser feitas de 10 a 21 de maio

Brasília- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União de hoje (29), edital com regras – diretrizes, procedimentos e prazos – do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.

Entre as novidades desta edição está a possibilidade de os candidatos fazerem a inscrição utilizando nome social. O Inep informou que manterá a adoção de alguns procedimentos adequados à situação de emergência em saúde pública decorrentes da pandemia.

Inscrições

A inscrição do participante e as solicitações por atendimento especializado deverão ser feitas por meio da Página do Participante, entre os dias 10 e 21 de maio de 2022 (horário de Brasília). Será necessário, aos candidatos, informar data de nascimento e CPF.

O resultado dos pedidos de atendimento especializado será publicado no dia 7 de junho, data em que se inicia o prazo para a apresentação de recurso (que se encerra em 12 de junho). O resultado do recurso será divulgado em 22 de junho.

A taxa de inscrição, de R$ 85, deverá ser paga até o dia 27 de maio. Participantes que obtiverem isenção da taxa de inscrição e não comparecerem às provas deverão justificar sua ausência no sistema de isenção do Enem 2023, caso desejem solicitar nova isenção para exames posteriores.

O Inep ressalta que o participante que optar por se inscrever no Enem 2022 impresso não poderá se inscrever na edição do Enem 2022 digital, que tem edital próprio. De acordo com o edital, não será possível alterar a opção (exame impresso ou digital) após a inscrição ter sido concluída.

Provas

A aplicação dos testes impressos seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será às 12h, e o fechamento às 13h. O início das provas será às 13h30. No primeiro dia de Enem, o término das provas será às 19h. No segundo dia de testes, às 18h30.

O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e redação (língua Portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação); e de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep, até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação.

O participante poderá ter acesso aos seus resultados individuais do Enem 2022 impresso, em data a ser divulgada posteriormente, mediante inserção do número do CPF e da senha, na Página do Participante.

O Edital nº 33 detalha ainda obrigações às quais os candidatos estão sujeitos, bem como descreve as situações em que eles podem ser eliminados. Detalha também os critérios a serem adotados para a correção das provas, e os casos em que a reaplicação das provas serão permitidas – em geral, pessoas que comprovadamente estejam acometidas de doenças infectocontagiosas ou que tenham passado por problemas logísticos de força maior, decorrentes, por exemplo, de desastres naturais ou de falta de energia elétrica, entre outros.

Enem 2022 digital

O Diário Oficial também publicou hoje o edital do Enem 2022 Digital. De acordo com o documento, para a edição digital, o número de inscrições será limitado e aplicado em locais autorizados pelo Inep nos estados, no Distrito Federal e nos municípios indicados.

Serão disponibilizadas 101.100 inscrições para os primeiros participantes que optarem pela edição digital. O edital informa ainda que, após concluir a inscrição, o candidato não poderá alterar essa opção.

O participante deverá comparecer ao local de prova determinado pelo instituto e não será possível fazer a prova em computador particular.

Veja aqui a íntegra do edital do Enem 2022 Digital.

Fonte: Agência Brasil*