Bras√≠lia- Come√ßa nesta segunda-feira, dia 10 e termina quinta-feira (13) o prazo para que os selecionados para bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni), relativo ao primeiro semestre de 2021, entreguem √† institui√ß√£o de ensino pretendida a documenta√ß√£o comprovando as informa√ß√Ķes declaradas no ato de inscri√ß√£o. A documenta√ß√£o pode ser encaminhada por meio eletr√īnico, disponibilizado pela institui√ß√£o. Caso contr√°rio, o candidato classificado deve comparecer de forma presencial √† institui√ß√£o.

O Prouni √© o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em institui√ß√Ķes particulares de educa√ß√£o superior. Para ter acesso √† bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de at√© 1,5 sal√°rio m√≠nimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de at√© 3 sal√°rios m√≠nimos por pessoa.

√Č necess√°rio tamb√©m que o estudante tenha cursado o ensino m√©dio completo em escola da rede p√ļblica ou da rede privada, na condi√ß√£o de bolsista integral. Professores da rede p√ļblica de ensino tamb√©m podem disputar uma bolsa, e, nesse caso, n√£o se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.

As bolsas remanescentes são aquelas não preenchidas no processo seletivo, nas duas chamadas regulares e também na lista de espera do programa. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste semestre, o Prouni ofereceu, no total, mais de 162 mil bolsas.

O candidato pode escolher at√© duas op√ß√Ķes de institui√ß√£o, curso e turno entre as bolsas dispon√≠veis, de acordo com seu perfil. As notas de corte de cada curso s√£o disponibilizadas pelo sistema, em car√°ter informativo. O candidato pode acompanhar as notas de corte e alterar suas op√ß√Ķes at√© o encerramento das inscri√ß√Ķes. A inscri√ß√£o v√°lida √© sempre a √ļltima confirmada pelo candidato.

Fonte Agência Brasil*.