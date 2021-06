Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 08:04 horas

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia através da Secretaria de Educação já está com a Chamada Escolar aberta para o segundo semestre da EJA – Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com a secretaria de educação, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho, de segunda a sexta-feira de 8h às 12h, nas secretarias dos colégios que oferecem a modalidade de ensino: Fernando Octávio Xavier, Reinaldo Maia Souto e Wagner Guimarães. As três unidades oferecem o curso de Educação de Jovens Adultos nos anos iniciais (1ª a 3ª fase) e anos finais (4ª a 7ª fase).

Para se inscrever é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, duas fotos 3×4 (recentes), histórico escolar (original), declaração de transferência (original), comprovante de residência, certificado de reservista, no caso dos homens que se apresentaram no exército. O estudante beneficiário do Bolsa Família deve apresentar a cópia do cartão do programa. O histórico escolar pode ser entregue até 30 dias depois da matrícula.

Mais informações podem ser adquiridas na sede da Secretaria Municipal de Educação localizada na Rua São José nº 210 (fundos) – Centro. O telefone de contato é (24) 3352 6741 e (24) 3352 6742. Para as inscrições, é preciso ir à unidade escolar de máscara facial.