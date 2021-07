Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 11:39 horas

Itatiaia- Entre o dia 26 (segunda-feira) ao dia 30 de julho(sexta-feira), a Prefeitura de Itatiaia, por meio do Setor de Transporte Concedido, da Secretaria de Administração, iniciará o recadastramento dos universitários que utilizam o transporte, oferecido pela Prefeitura. Os estudantes devem procurar o setor entre o horário das 8h ao meio-dia e de 13h30 às 16h, munidos de comprovante de matrícula, cópia do comprovante de residência, documento de identidade e duas fotos 3×4. Para ser atendido, o morador precisa estar de máscara.

A renovação é obrigatória para todos os alunos já atendidos pelo serviço. De acordo com o setor de Transporte Concedido, a não realização do recadastro implicará no desligamento do usuário.

O serviço de transporte universitário atende alunos de Itatiaia que estudam em faculdades nos municípios de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Cruzeiro.