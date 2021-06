Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 08:42 horas

Itatiaia- Iniciado na segunda-feira, dia 7, a imunização dos profissionais da Educação, contra a Covid-19 em Itatiaia, segue conforme o cronograma da secretaria de educação e inclui todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior.

De acordo com a prefeitura, o primeiro público contemplado engloba os profissionais da rede estadual. A Dalva Mendonça da Silva, foi uma das primeiras profissionais a receberem a dose e faz parte da equipe do CIEP 488 Ezequiel Freire.

– Estou muito emocionada, uma realização para nós, especialmente para mim. Eu e meu esposo tivemos Covid-19, no ano passado e passamos por momentos difíceis, com a internação dele. Graças a Deus, ele ficou bem e tivemos uma nova chance de vida, então está sendo muito especial receber a primeira dose. E que venha a segunda! – contou Dalva.

A diretora do CIEP 488 Ezequiel Freire, Angélica Alvarenga relatou que esta importante etapa era muito esperada pelos profissionais.

– Recebemos essa oportunidade com muita gratidão, emoção e muita alegria. Um momento que eu e todos os funcionários aguardávamos ansiosos. Estamos, em parceria com o setor de Imunização e a Assistência Social, aproveitando o momento para realizar doação de alimentos. Cada profissional da Educação está trazendo um alimento não perecível e vamos encaminhar para a Assistência Social de Itatiaia.

De acordo com a Secretaria de Saúde, na semana do dia 14 ao dia 18, serão imunizados os profissionais da rede municipal de Ensino. O cronograma da rede privada está programado na semana do dia 21 ao 25 de junho.

Para receber a primeira dose contra a COVID-19, os trabalhadores da Educação deverão apresentar documento de identificação (identidade e CPF), cartão do SUS e carteira de vacinação, se tiver.

Imunizados com a primeira dose está em 24,4%

De acordo com o último levantamento do Setor de Imunização, foram vacinadas, com a primeira dose, até o dia 2 de junho, 7839 pessoas em Itatiaia, sendo 24,4% da população total. Com a segunda dose, o número de imunizados chega a 4046 moradores, sendo 12,6% da população.