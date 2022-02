MEP e coordenadoria da Juventude de VR se reúnem para discutir projetos de inclusão social aos jovens

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 14:56 horas

Volta Redonda- A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda, criada em 2007, e efetivamente estruturada na Prefeitura de Volta Redonda em 2010, recebeu na manhã desta sexta-feira os representantes do MEP (Movimento Ética na Política).

Os membros do MEP foram bem acolhidos por Larissa Gomes, chefe da coordenadoria, e a única coordenadora jovem a comandar a pasta desde sua criação, que para honra do Movimento estudou no Pré-Vestibular Cidadão do MEP.

Pedro Paulo Vidal, tesoureiro; Davi Souza, vice coordenador de educação e Amanda Mattos, do conselho do Movimento, após 1h 45min de reunião avaliaram o encontro como muito positivo.

“Uma recepção impecável, somos muito gratos. A pauta foi ampla e dinâmica. Apresentamos a nova estrutura do MEP e a dimensão do trabalho horizontalizado do Movimento. Também ouvimos da Larissa projetos da coordenadoria em andamento. Ficou claro, há nela a preocupação de interiorizar as ações da coordenadoria”, comentou Pedro.

Para Amanda, o fato de dialogar com alguém como a gente, que veio de onde viemos foi animador. “Foi gratificante dialogar com alguém como agente, que veio do mesmo lugar que a gente. Foi animador poder sintonizar nossas preocupações. Larissa informou sobre a recente conquista do espaço para construção do ‘bandejão’ e alojamento para os universitários’ em parceria com a UFF, PMVR e outros setores, também explicou sobre o Centro Oportunizar e suas articulações junto aos jovens periféricos, falou ainda sobre tratativas do retorno do Pré-Vestibular Social da UFF em parceria com FEVRE”, explicou Amanda.

Transporte e ambiente

Um dos pontos marcantes do encontro, segundo destacou, Davi Souza, vice coordenador de educação, foi o aceite e compreensão da coordenadora para extensão do benefício integral (100%) de passagem para os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão. “Larissa foi muito solícita à proposta do MEP, e disse que vai construir ponte junto ao executivo para ampliar a conquista aos alunos do MEP, com passagem integral para as pessoas regularmente matriculadas e frequentando as aulas. Ela achou a ideia ótima por entender que a realidade social é extremamente difícil para os estudantes”, afirmou Davi.

Davi ainda acrescentou que recebeu um ofício convidando o MEP para enviar e definir dois representantes do Pré-Vestibular Cidadão para integrar às atividades do ‘Mês da Juventude’ (Lei 5.862\2021), a ser realizado em agosto.

A coordenadora Larissa disse que acompanhou os diálogos, e afirmou que de fato foram frutuosos.

Já no término da reunião, Larissa nos propôs articular uma visita com as comissões do Conselho Municipal da Juventude à Pedreira da Voldac, e em meio a proposta usou uma expressão animadora. “Precisamos criar caminhos ecológicos em Volta Redonda”, disse ela.