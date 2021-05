Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 12:24 horas

Volta Redonda- Usando como tema ‘A carreira de diplomata no Brasil e as relações internacionais’, o MEP(Movimento Ética na política) pretende realizar no próximo sábado, dia 15, uma roda de conversa na ‘sala de aula aberta’ do Pré-Vestibular Cidadão do MEP.

A atividade socioeducacional foi uma iniciativa do professor Ciro Santos, engenheiro da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e por voluntário do setor de linguagem do Pré-Vestibular Cidadão.

O evento que será realizado via plataforma digital, às 16h, foi elogiado e tem apoio do conjunto de membros do Movimento.

“Já acertamos os detalhes da participação do Igor Goulart Teixeira, diplomata de carreira do Itamaraty, com atuação na área de mineração e energia, graduado em Relações Internacionais (PUC-Rio).

Segundo o professor Ciro, o diplomata Igor é de Barra Mansa, e sua formação educacional iniciou-se nas escolas da região. “Destaco também a participação na roda de conversa de pessoas ligados ao MEP como a Mariana Moura Silva, convidada especial, ex-estudante do Pré-Vestibular Cidadão e acadêmica de Relações Internacionais do (UNINTER) e Raphael Lima, Sociólogo, professor da UFF-Aterrado e Conselheiro no Movimento”, informou o professor Ciro, que atuará com mediador do evento.

A roda de conversa também contará com a participação de estudantes, professores e membros do MEP, via plataforma digital e em link próprio. Os interessados que desejarem participar podem se inscrever pelo e-mail do MEP mep.voltaredonda@gmail.com