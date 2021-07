Ministro das Relações Exteriores e presidente da FGV discutem parceria

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 08:08 horas

Colaboração abrangerá instituições de pesquisa e educação

Rio de Janeiro- Em encontro realizado na segunda-feira, dia 19, na sede da Fundação Getúlio Vargas(FGV), no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen, discutiram, o estabelecimento de programas de cooperação na área educacional entre a fundação e instituições de pesquisa e educação do ministério, como o Instituto Rio Branco e a Fundação Alexandre de Gusmão.

Durante a manhã de ontem, Carlos França participou de solenidade comemorativa dos 30 anos da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro. A agência bilateral é responsável por inspecionar as instalações nucleares de Brasil e Argentina, em cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, com o objetivo de garantir o uso pacífico da energia nuclear em ambos os países.

Ainda na capital fluminense, França e o ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, Felipe Carlos Solá, assinaram acordo para prorrogação do Contrato Internacional de Concessão da Ponte Internacional São Borja – Santo Tomé e Infraestruturas Conexas.

O contrato de concessão da ponte e do respectivo Centro Unificado de Fronteira, onde é feito o desembaraço aduaneiro de importações e exportações pelas autoridades brasileiras e argentinas, de maneira integrada, vencerá no dia 29 de agosto.

As informações são da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores*.