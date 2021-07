Modalidades de ensino do EJA estão sendo oferecidos em cinco escolas de Barra do Piraí

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 11:07 horas

Barra do Piraí- Uma modalidade prevista na Legislação Educacional Brasileira, e que atende jovens e adultos a partir de 15 anos completos até 31 de março, a modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos), está sendo inserida pela Prefeitura de Barra do Piraí, por meio do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, em cinco escolas da rede municipal de educação.

Entre as escolas que possuem o benefício estão o CIEP 284 (Califórnia), Adma David Chedid (Centro), Marieta Vasconcelos (Dorândia), Conde Modesto (Parque Santana) e Manoel Fonseca (Centro).

A escola Manoel Fonseca é a única que possui o EJA noturno, com as fases iniciais, correspondentes ao 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Já o Adma David Chedid atende os anos finais, equivalentes ao 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. As outras escolas possuem somente o EJA diurno (parte da tarde).

De acordo com a Secretária de Educação, Glória Guimarães, não existe número mínimo ou máximo de vagas. Ela frisa que as turmas vão “abrindo de acordo com as demandas e todas as escolas possuem vagas disponíveis para o 2º semestre”.

“O EJA é uma ótima modalidade oferecida para os alunos e é muito satisfatório que tenhamos esse recurso nas escolas de nosso município”, assegurou Glorinha, acrescentando que, para maiores informações, o aluno deve entrar em contato com a secretaria de cada escola.