Orientadores Pedagógicos recebem capacitação promovido pela prefeitura de Porto Real

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 17:00 horas

Porto Real- Foi realizada na quinta, 11, no Horto Municipal de Porto Real uma oficina voltada aos Orientadores Pedagógicos com o objetivo de diminuir a defasagem no ensino público municipal provocado pela pandemia.

“A partir dos orientadores, os ensinamentos levantados na oficina são aplicados aos professores das escolas municipais que atendem os alunos do 1º ao 9º Ano do ensino fundamental”, explicou a coordenadora de Orientação Educacional e Pedagógica da SMECT, Cristiane Silva de Sá, e informa ainda que, além da parte teórica e uma dinâmica reflexiva, os orientadores participaram de uma oficina prática.

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, através da Coordenação de Orientação Educacional e Pedagógica oportunizou por meio da palestrante Claudia Maria Domingos, a Oficina de Recuperações de Aprendizagem, denominada: “Praticando a teoria”, com o intuito de subsidiar os Orientadores do Ensino Fundamental de Anos Iniciais e Finais nos atendimentos com o corpo docente que estão diretamente ligados aos estudantes.

Segundo o Prefeito Serfiotis, cabe ressaltar a importância da formação continuada do pedagogo para o crescimento pedagógico da rede municipal de Ensino de Porto Real. “Aprender novos caminhos dentro da Educação nos faz alcançar cada vez mais os nossos estudantes e a Educação Municipal portorrealense evolui de forma interativa e conectada”, ressaltou Serfiotis.