Palestra marca a volta do segundo semestre na rede municipal de ensino em Valença

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 17:50 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Educação, estará realizando amanhã, terça-feira, dia 02/08, em três momentos, 10h, 13h e 15h, uma palestra para todos os funcionários da Rede Municipal com o tema “Ensinar a arte de se relacionar!” ministrada pelo professor Dyego Feitosa, no CIEP Municipal Prof. Luciano Gomes Ribeiro, no Bairro de Fátima.