Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 08:46 horas

Projeto oferece cursos on-line gratuitos e de curta duração para jovens e adultos

Resende- Tendo início em março, o projeto Capacita Resende promovido pela Estácio, em parceria com a Prefeitura Municipal de Resende, reuniu mais de mil pessoas inscritas, divididas entre os cinco cursos oferecidos, entre eles Cuidador de Idosos e Monitor de Creche.

A nova agenda de cursos de abril do projeto já está com as inscrições abertas, sendo que a iniciativa prevê mensalmente a oferta de diversos cursos on-line gratuitos de capacitação e desenvolvimento profissional à população.

O Capacita Resende é voltado para jovens e adultos de baixa renda, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, além de servidores públicos e pessoas interessadas em atualizar seu currículo.

A capacitação é ministrada por professores do campus de forma voluntária por meio da plataforma Microsoft Teams. Ao final dos cursos, que são de curta duração, os participantes recebem um certificado.

Os cursos foram idealizados pela Estácio Resende não apenas para atualizar profissionais que já atuam nas áreas das capacitações ofertadas, mas também como oportunidade de recolocação no mercado de trabalho.

– Quando idealizamos o Capacita Resende, pensamos especialmente nos trabalhadores que tiveram sua vida impactada pela pandemia. Muita gente perdeu o emprego e muitos não estão conseguindo voltar ao mercado de trabalho em suas funções anteriores. Esta é também uma oportunidade para essas pessoas pensarem em ter novas capacitações que atendam a demandas atuais de vagas de emprego – destaca o diretor da Estácio Resende, Adilson Samora.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz também destacou a importância do oferecimento de cada vez mais oportunidades gratuitas de aprendizado e qualificação profissional no município.

– A gestão municipal acredita muito no impacto positivo do Capacita Resende, que beneficia diretamente profissionais de diversas áreas. Investir em qualificação é fundamental para enfrentarmos esse momento complicado com as consequências da pandemia e darmos mais um passo importante na retomada dos empregos perdidos. Em janeiro deste ano, Resende registrou um saldo positivo de 572 empregos, de acordo com o Ministério da Economia. Para continuar nesta direção, nada mais compatível com o momento do que promovermos cada vez mais capacitações gratuitas, fortalecendo nossos profissionais – comentou o prefeito.

Agenda de cursos de abril e inscrições

Dia 13/04 – 19h às 21h – POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO AO USO ABUSIVO DE BEBIDAS, ministrado pelo professor do curso de Psicologia, Pedro Cruz

Inscrições pelo link https://www.even3.com.br/enfrentamentobebida

Dia 15/04 – 19h às 21h – COMUNICAÇÃO E INFLUÊNCIA, ministrado pela professora dos cursos de Recursos Humanos e Administração, Patrícia Machado

Inscrições pelo link https://www.even3.com.br/comunicacaoeinfluencia

Dia 27/04 – 19h às 21h – SAÚDE E AFETIVIDADE, com o professor do curso de Psicologia, Pedro Cruz

Inscrições pelo link https://www.even3.com.br/saudeeafetividade

Dia 29/04 – 18h30 às 22h30 – O PAPEL DA LIDERANÇA NA ERA DIGITAL, com o professor dos cursos de Recursos Humanos e Administração Jorge Pires

Inscrições pelo link https://www.even3.com.br/liderancaeradigital