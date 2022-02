Parceria entre Prefeitura de Resende e Estácio abrem inscrições para cursos do projeto “Capacita Resende”

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 17:04 horas

Cronograma de 2022 começa no próximo sábado, dia 12, com curso voltado para os profissionais de Educação

Resende- O projeto “Capacita Resende”, uma parceria com a Prefeitura de Resende e realizado pela Estácio, está com as inscrições abertas para a agenda dos cursos online e gratuitos de 2022. A primeira oficina será no próximo sábado, dia 12, com o “Volta às Aulas – Como transformar ensino em aprendizagem?”, às 18h, para profissionais e estudantes da área de Educação dos Ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Superior.

O tema será comandado pela coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio Resende, Carollini Graciani e as inscrições podem ser feitas através do link: https://www.even3.com.br/agendacapacitaresende22 .

Este projeto teve mais de 1.600 inscrições em 2021 e os participantes realizaram diversos cursos como Cuidador de Idosos, Comunicação e Influência, Saúde e Afetividade, Auxiliar Administrativo, entre outros. Ao todo 30 professores, entre docentes voluntários da Estácio e profissionais convidados, ministraram as aulas.

As aulas para este ano serão ministradas por professores das graduações da Estácio Resende de forma voluntária e as transmissões acontecem ao vivo. Ao final, os alunos recebem certificado de participação.

– O projeto é importante para o município, pois proporciona à população aperfeiçoamento profissional e melhorias dos currículos. É também uma ótima oportunidade de incentivo ao mercado de trabalho e para aqueles que desejam recolocação. Aproveito para agradecer essa parceria que trará importantes frutos para Resende – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O cronograma do próximo mês já está programado e as inscrições também já podem ser feitas pelo mesmo link. Em março, nos dias 03/03 (módulos 1 e 2) e 10/03 (módulos 3 e 4), será abordado o tema Mediação Escolar, ministrado pela professora da Estácio, Cristiane Rodrigues.

Já no dia 05/03 acontecerá o curso de Monitor de Creche, ministrado pela professora e coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio Resende, Carollini Graciani. Este curso foi um dos mais procurados na primeira edição em 2021. Este terá apenas as inscrições abertas para quem não conseguiu realizar o curso no ano passado.

-O objetivo desta iniciativa é qualificar jovens e adultos de Resende e municípios vizinhos como Porto Real, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas,

além de servidores públicos, trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho e pessoas interessadas em atualizarem seu currículo. A Estácio tem grande preocupação em contribuir com a educação e a capacitação da comunidade local – destaca o diretor do campus da Estácio em Resende, Arthur Rosas.

Capacita Resende ganha extensão

Em 2022, o projeto Capacita Resende ganhou uma extensão: o Capacita Jovem, também promovido pela Estácio e organizado em parceria com a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Esta ação tem como objetivo o desenvolvimento integral de jovens das unidades dos CRAS de Resende, nos âmbitos pessoal, social e profissional.

Os adolescentes participarão, através de oficinas e aulas presenciais e remotas, de três módulos do Capacita Jovem: Desenvolvimento Pessoal – onde os jovens aprenderão a conhecer a si mesmos, a importância dos cuidados com o corpo, gestão de emoções, competências socioemocionais e necessidades educacionais; Desenvolvimento Social – os adolescentes serão instruídos sobre comunicação, ética e sociedade, cultura e diversidade, além de noções básicas de Direito; e Desenvolvimento Profissional – onde trabalharão em grupo e ainda terão capacitação em Economia, Informática, Formação de Liderança, Auxiliar Administrativo, Comportamento Organizacional e Empreendedorismo.

Os estudantes terão o acompanhamento e auxílio dos docentes dos cursos de graduação da Estácio (Psicologia, Pedagogia, Direito, Recursos Humanos, Nutrição, Administração e Sistema de Informações) de forma voluntária. Os adolescentes serão selecionados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os interessados em participar do Capacita Jovem podem ter mais informações pelo telefone: (24)3360-5239.