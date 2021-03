Plataforma para professores tem 130 filmes com temas socioambientais

Matéria publicada em 28 de março de 2021, 08:00 horas

Acesso ao streaming Ecofalante Play é gratuito

São Paulo- Professores, educadores e instituições de ensino que desejam utilizar o cinema como ferramenta para discutir questões socioambientais contam agora com uma plataforma de streaming totalmente gratuita e exclusiva, chamada Ecofalante Play.

O acervo tem mais de 130 filmes brasileiros e estrangeiros que abordam assuntos como emergência climática, consumo, cidades, energia, conservação, economia, trabalho e saúde. As obras foram selecionadas pela curadoria da Mostra Ecofalante de Cinema, evento com filmes de temática socioambiental que acontece anualmente desde 2012.

Entre os filmes disponibilizados no acervo está Obrigado, Chuva, de Julia Dahr, cineasta eleita pela revista Forbes como uma das 30 personalidades jovens. A cineasta acompanha um pequeno agricultor queniano para registrar os impactos das mudanças climáticas.

Há também Dolores, de Peter Bratt, que retrata Dolores Huerta, líder trabalhista e uma das mais importantes ativistas dos direitos civis da história dos Estados Unidos.

Outro destaque é Martírio, dirigido por Vincent Carelli em colaboração com Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida. O filme, premiado no Festival de Brasília e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, busca as origens do genocídio praticado contra os índios Guarani Kaiowá.

Para utilizar a plataforma, os professores e as instituições de ensino precisam fazer um cadastro disponível na Ecofalante Play.

Após a aprovação do cadastro, será permitido o acesso ao catálogo de filmes e ao agendamento de uma sessão.

Fonte Agência Brasil*.