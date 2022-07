Porto Real acompanha obras da nova Creche do bairro Village

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 17:29 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, segue dando sequência nas obras do município. Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, Silvinho, o investimento em melhorias é um dos compromissos da atual gestão, e na manhã da última segunda, 11, ele juntamente com a equipe da SMOSP, fizeram a visita técnica na construção da nova Creche no bairro Village, onde os profissionais estão fazendo as sapatas de sustentação para o muro.

“O trabalho não para, estamos sempre atentos às necessidades de serviços em prol da população, por isso a secretaria acompanha cada passo dos trabalhos, sendo essencial que a segurança e a qualidade estejam alinhadas” declarou o secretário.