Porto Real divulga período de matrículas na rede municipal de Ensino

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2022, 15:22 horas

Porto Real- Teve início nesta terça, 4 de janeiro, a Chamada Escolar para o período de matrículas do Ano Letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino. Através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), a Chamada acontece até o 21 de janeiro, onde as Unidades Escolares recebem as matrículas novas dos estudantes dos seguintes anos de escolaridade: Pré-Escolar I (caso a Unidade que não tenha creche); 1º Ano do Ensino Fundamental I; 6º Ano do Fundamental II e Fase I do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em relação aos horários, a SMECT divulga que as matrículas novas serão feitas:

– Nas Unidades com 2 turnos: das 8h às 14h, em dias úteis;

– Nas Unidades com 3 turnos: das 8h às 20h, em dias úteis.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, a renovação da matrícula para o ano letivo de 2022 em alguns casos aconteceu de forma automática. “Os estudantes já matriculados nos demais anos de escolaridade tiveram a sua matrícula renovada automaticamente, sem a necessidade da ida até a Unidade Escolar. Isso auxilia a comunidade escolar nesse período do ano que é bastante corrido”, analisou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Por fim, a SMECT esclarece que, em relação ao cadastro na lista de espera por vagas para Berçários e Maternal I, II e III, os responsáveis deverão fazer a solicitação na sede da Secretaria, localizada à Rua Hilário Éttore, 442, Centro. “Estamos ansiosos por mais um ano letivo, onde podemos contribuir para a troca de conhecimentos, o amadurecimento intelectual e a interação social dos estudantes”, disse a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira.