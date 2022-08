Porto Real realiza palestra sobre empregabilidade para alunos do EJA

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 16:26 horas

Porto Real- Por conta dos novos componentes curriculares que compõem a grade de ensino da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, promoveu uma palestra sobre empregabilidade aos estudantes do CIEP Brizolão 487 – Oswaldo luiz Gomes.

O encontro aconteceu na última terça, 23 de agosto, quando o Diretor de Qualificação Profissional, Eduardo Linhares, ensinou técnicas de comportamento durante uma entrevista de emprego, sobre a montagem de currículos, e ainda, falou sobre a importância da formação educacional pessoal. “Essa palestra faz parte dos componentes ‘Projeto de vida’ e ‘Preparação para o Futuro’, e por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, encontramos parceiros no incentivo profissional dos estidantes”, frisa a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira.

“Não é de hoje que falamos sobre o trabalho entre as Secretarias, e através dessa palestra, tivemos mais um bom exemplo sobre isso. Acreditamos sempre que a educação é o caminho para a formação pessoal, e aliar isso com técnicas de empregabilidade, deixa os nossos estudantes cada vez mais preparados para a inserção no mercado de trabalho, e ainda, a evolução após serem empregados”, destaca o prefeito Serfiotis.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves também compareceu na palestra.