Porto Real realiza serviços de manutenção preventiva na Creche Enrico Secchi

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 17:12 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real iniciou nesta semana um processo de manutenção preventiva na Creche Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), os profissionais estão realizando a pintura de quatro salas, além da vedação no beiral do telhado do pátio.

O secretário da pasta, Antônio Sebastião da Silva, explica ainda que o telhado também está passando pela colocação de telas. “Esse é um serviço rápido que visa ampliar a durabilidade da unidade. É importante reforçar que temos um cronograma de revitalização, onde fazemos a vistoria dos prédios e os serviços acontecem de acordo com a demanda”, destaca o secretário.

O prefeito Serfiotis ainda destaca os benefícios com a colocação das telas na unidade. “A unidade possui diversas áreas de acesso comum com cobertura em telha. Com a colocação dessas telas, evitamos que animais como os pombos façam ninhos nestes locais. Com isso, evitamos a proliferação de doenças e garantimos a segurança da comunidade escolar”, explica Serfiotis.