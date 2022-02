Prazo de inscrições para cursos de qualificação da Faetec acaba nesta terça

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 18:44 horas

Rio- Terminam nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, as inscrições para os cursos de qualificação da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica). São mais de 30 mil vagas disponíveis por todo o estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem acessar o site da Fundação (www.faetec.rj.gov.br) para fazer a inscrição.

A seleção de candidatos será feita por meio de sorteio. Para se candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação.

Do total de vagas, 2.498 estão destinadas para o Médio Paraíba; 1.216 para a Região Serrana; 355 para a Costa Verde; 1.405 para o Centro-Sul; 2.219 para o Norte Fluminense; 1.439 para o Noroeste; 2.426 para a Baixada Litorânea; e 4.114 para a Baixada Fluminense. A Região Metropolitana possui o maior número de vagas, com 13.965. Este número, porém, não contabiliza as unidades localizadas na Baixada Fluminense.

A Faetec é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).