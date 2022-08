Prefeitura de Porto Real entrega panfleto orientativo sobre descarte correto de lixo em escolas

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 18:39 horas

Porto Real- As Escolas Municipais CIEP e Cruz e Souza receberam nesta segunda, 15 de agosto, a Campanha Cidade Limpa, que visa orientar os estudantes sobre a importância do descarte correto do lixo doméstico. A ação foi iniciada na última semana pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), onde os profissionais irão em todas as escolas do município para realizar a distribuição de panfletos orientativos.

Segundo a SMOSP, a campanha tem o intuito de fazer com que os alunos entendam a importância da maneira correta de descartar o lixo doméstico e levando o panfleto informativo para suas casas, é uma forma de conscientizar também os familiares. O secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, ainda alerta a população sobre descarte irregular de lixo doméstico nas caçambas municipais, que são destinadas para o recolhimento de entulhos e lixo seco, como: o lixo gerado por meio de obras, reformas, construções, demolições, escavações e dentre outros.

Por último, o prefeito Serfiotis ressalta que o descarte irregular de lixo doméstico é considerado crime ambiental passível de penalidades, além de provocar diversos transtornos como a proliferação de animais peçonhentos e vetores de doenças. “Nosso objetivo é ter uma cidade limpa, tanto para os nossos moradores, quanto os visitantes e turistas que vêm conhecer o município. As crianças são o futuro de Porto Real e ter essa orientação desde pequeno gera a consciência sobre a importância da preservação ambiental”, destaca Serfiotis.