Prefeitura de Porto Real realiza distribuição de kits de higiene bucal

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 17:11 horas

Porto Real- A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da ação das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, entrega nesta terça, 3, através do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), os kits de higiene bucal para estudantes das unidades de ensino em Porto Real, através do Programa de Saúde na Escola (PSE). Na parte da manhã a entrega aconteceu no Ciep Oswaldo Luis Gomes, 487, no bairro Freitas Soares, com a equipe do CEO fazendo a apresentação da forma correta do processo de escovação e higiene .

São várias as ações do PSE, sendo uma delas a higiene bucal nas unidades de ensino com o objetivo de incentivar a escovação diária, especialmente para os alunos da pré-escola e do ensino fundamental. Segundo o Diretor do CEO, Fabio Ghetti, são 650 kits no total e na parte da tarde, também no CIEP, continuas a entrega e as orientações. Ele frisou que a prevenção dos males como a cárie e problemas de gengiva são muito importantes para a saúde bucal, sendo esse trabalho do PSE de suma importância para a saúde das crianças e adolescentes.