Prefeitura de Resende entrega mobília, uniformes e outros materiais em unidades de ensino

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 18:43 horas

Entregas continuam e máquinas de lavar foram destinadas para creches; Aparelho é fundamental em unidades que cuidam de crianças mais novas

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a entrega de mobílias, uniformes e outros tipos de equipamentos que auxiliam na estrutura do ambiente escolar. Nesta semana, mais de 20 unidades educacionais da zona urbana e rural receberam os materiais.

Entre os equipamentos entregues nesta semana, estão as máquinas de lavar, que fazem toda a diferença nas creches. A lista de unidades que receberam as máquinas inclui: Creche Pedacinho do Céu, Creche Parque das Águas, Creche Lavapés, Creche Luz do Sol, CMEI Maria das Dores, Creche Dona Lili e Creche Anexa 347.

Além das máquinas, materiais e equipamentos gerais, como armários de aço, arquivos, mesa de escritório, cadeiras pé palito, conjunto de professor, cadeira de rodinhas, armários de MDP, ares condicionados, entre outros artigos que chegam para melhorar ainda mais a qualidade do ensino e o conforto de alunos e profissionais. Também teve material para promoção do esporte e do lazer no programa AABB Comunidade, que recebeu duas mesas para prática do chamado “futmesa”.

No caso da entrega de uniformes, que vem acontecendo no município, todas as unidades do município, incluindo as da zona rural, foram beneficiadas pela medida, recebendo bermuda, camisa, short saia e nesta remessa, calças. A previsão é que nos próximos dias, a Prefeitura receba os casacos e outros itens de ‘troca’