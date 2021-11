Primeira fase do vestibular da Unicamp é realizada hoje

Matéria publicada em 7 de novembro de 2021, 10:23 horas

Candidatos devem chegar com antecedência aos locais de prova

São Paulo – Cerca de 63,3 mil candidatos fazem hoje (7) as provas da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O início das provas, compostas por 72 questões de múltipla escolha, está marcado para as 13h.

O exame ocorrerá em 31 cidades do estado de São Paulo, além de cinco capitais em outros estados: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Os candidatos disputam 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp orienta os estudantes a chegarem com antecedência e evitarem aglomerações, mantendo o distanciamento social mínimo de um metro. O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços. As salas serão utilizadas abaixo da capacidade para garantir o distanciamento durante a prova. Será permitido consumir alimentos e água durante o exame, abaixando a máscara de proteção facial por curtos períodos. Candidatos com suspeita de covid-19 não devem ir aos locais de prova. Caso o fiscal de sala suspeite da doença, ele pode pedir que seja feita a aferição da temperatura corporal do estudante. O desrespeito às normas sanitárias pode levar à desclassificação.

