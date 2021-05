Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 09:10 horas

Volta Redonda- O professor de Volta Redonda, Lucas Peres Guimarães, foi o organizador do e-book(livro eletrônico) “Crianças e Docência: Experiências para além da escola”, voltado para a educação infantil e lançado este ano pela Arco Editores, tendo a sua distribuição realizada de forma gratuita.

Professor de ciência da rede pública municipal de Barra Mansa e Volta Redonda, onde também dá aulas na rede privada, Lucas Peres explica que o livro surge da necessidade de reunir o maior número de trabalhos possíveis que se preocupavam com a educação de crianças fora do prédio, ou seja, do espaço escolar. E ressalta que é importante que os educadores se comuniquem melhor com a sociedade, principalmente a partir dos processos que ele propõe para ensinar e aprender.

“A obra, tem como objetivo principal reunir um grande time de autores sob a minha organização para divulgar práticas exitosas mediante aos desafios docentes”, destaca.

De acordo com o professor, o ensino remoto foi algo imposto pela pandemia do Covid-19 que pegou a escola muito de surpresa, e sem dúvida nenhuma a educação é interação com o colega, e está sendo um desafio remodelar esse novo tempo de ensinar e aprender.

A educação na opinião de Lucas, precisa ser redimensionada devido a pandemia, e torna-se cada vez mais determinante que a família seja parceira da escola e que a comunidade escolar seja cada vez mais atuante, buscando principalmente, em um movimento sinérgico diminuir o impacto que o vírus causou no processo de ensino aprendizagem.

“A falta dos recursos tecnológicos foi sem dúvida um grande desafio para que o ensino chegasse aos lares, mas a autonomia do estudante precisa ser melhor trabalhada para que o aluno seja cada vez mais aprendiz em seu cotidiano e assim, aprenda para muito além do espaço escolar. Lembrando que a obra conta com contribuições de autores do Brasil todo”, conclui o professor.

Premiação

No ano passado o professor Lucas Peres Guimarães foi premiado com o prêmio Fesbe 2020(Federação de Sociedades de Biologia Experimental), sendo o único representante da região.

O professor foi selecionado junto com um representante de Santa Catarina e outro de Mato Grosso, sendo o único da Região.

O concurso é conhecido como ‘Professor de Ciências do Ano’ e tem como objetivo valorizar boas práticas de ciência na escola básica.