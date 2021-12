Professora de Resende é contemplada com o prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 17:19 horas

118 alunos participaram do projeto e trabalharam com o tema “Desafio do Lixo – Como podemos ser mais sustentáveis?”

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, promove diversas ações de incentivo à educação da rede municipal. Desta vez, houve um resultado positivo com a entrega do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente para a professora da rede municipal de ensino, Rosângela Soares Lana, do Colégio Municipal Getúlio Vargas, com o projeto desenvolvido com os alunos no tema: “O Desafio do Lixo – Como podemos ser mais sustentáveis?”.

A cerimônia da entrega das medalhas, certificados e um prêmio de mil reais para a professora aconteceu na última terça-feira, dia 14. A iniciativa é uma parceria com a empresa ArcelorMittal, que busca com esse projeto incentivar os estudantes da rede municipal, do 1° ao 9° ano, a propor soluções inovadoras para os problemas ambientais. Neste ano, o tema foi trabalhado totalmente de forma virtual, desenvolvendo projetos para a redução do descarte de resíduos nas comunidades,, adotando atitudes responsáveis e sustentáveis.

A professora Rosângela Soares destacou que esse prêmio ofereceu uma vivência que vai além da sala de aula, com a prática do cotidiano desse aluno. O projeto foi trabalhado com o tema da importância de cuidar do lixo, descartá-lo corretamente e respeitar o meio ambiente.

-Quando conseguimos ultrapassar essa fronteira da sala de aula, o aluno começa a se preocupar com uma questão externa, que não é apenas o conteúdo da aula, mas uma preocupação do cotidiano e sua vida social. O projeto veio fazer essa parceria, trabalhar além do contexto da sala de aula. Isto é muito importante, pois você estará impactando a vida do aluno de forma direta. Pois, a partir do momento que o aluno começa a se dedicar a uma pesquisa, música ou poesia sobre o tema, ele passa então a ser um indivíduo questionador e ativo. Já para os alunos, o projeto foi importante para a valorização do trabalho que fizeram com minha orientação. Eles foram reconhecidos como membros importantes da comunidade escolar e também entenderam como cuidar do nosso planeta de forma consciente, abordando a questão do lixo. Então o reconhecimento é muito válido e também ver a felicidade dos alunos quando o projeto que eles tiraram do papel foi escolhido pela empresa. Eles ficaram muito felizes e empolgados e acredito que levarão para vida isso – comentou a professora.