Matéria publicada em 19 de março de 2021, 10:57 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, estará oferecendo a partir da próxima semana (entre os dias 22 e 26 de março), uma série de encontros pedagógicos voltados para a formação continuada dos professores e orientadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Nos encontros online, serão discutidas junto aos profissionais, as estratégias pedagógicas para o desenvolvimento qualitativo do processo de ensino e aprendizagem neste período de desafios e isolamento social.

O principal objetivo do grupo de trabalho, formado por implementadores da rede, é o de desenvolver e preparar os docentes para as novas habilidades e práticas dentro da nova realidade de ensino remoto imposta pelo combate à pandemia do Coronavírus.

Por meio da formação continuada os profissionais realização a troca de experiências, ideias e abordagens ao atendimento dos alunos e da comunidade escolar, além de estratégias alinhadas aos Ministério da Educação para a melhoria no processo de ensino e aprendizagem.