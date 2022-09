Professores do Núcleo de Prática Jurídica da UFF participam de reunião com o MEP

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 15:09 horas

Volta Redonda- Na tarde de terça-feira, 06, professores do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal Fluminense, NPJ-UFF, instalado em 2014, se reuniram com o MEP(Movimento Ética na Política).

A Professora Vanessa Terrade, professora de direito administrativo na UFF, acompanhado do professor Luiz Gustavo Cavalcanti, residente jurídico da UFF-VR e também conselheiro do MEP, articularam o encontro.

Participaram do encontro pelo MEP o vice coordenador Erique Barcellos; Nirlene Tepedino, coordenadora de Ensino e conselheira do MEP e o coordenador geral, José Maria da Silva, Zezinho.

Agradecida pela presença, a professora Vanessa Terrade, no primeiro momento ouviu da parte do MEP, um pouco das experiências e objetivos do Movimento. Já Nirlene, destacou a importância da formação cidadã oferecida pelo MEP, e também o esforço de estar nas periferias da cidade. “Uma das ações voluntárias do Movimento mais recente é buscar estar mais próximo das periferias e interagir com todos, centro e periferias”, destacou conselheira e pedagoga.

Na sequência, Vanessa apresentou os objetivos da NPJ-UFF.

SINALIZADORES DE APOIO

Depois de cerca de uma hora de reunião, com o foco no NPJ e nas suas experiências como orientações, assessorias, mediações, e também ações judiciais que envolve diretos administrativos na linha da reparação e correções ligadas à relação Cidadão Estado foram debatidas.

De acordo com Luiz Gustavo, o grupo, consensualmente, sinalizou para, a partir dos sinalizadores, elaborar ‘Minuta de Colaboração do MEP ao NPJ’.

“Gostei muito do nosso encontro. Saber do Movimento e sua relação direta com a sociedade, preocupações em estar onde o povo necessitado está pode somar no trabalho. Eu e Luiz vamos preparar, a partir dos indicadores do diálogo, a proposta de ‘Cooperação do MEP com o NPJ’, informou Vanessa.

E entre as ações que foram definidas no encontro está o apoio e visibilidade à NPJ; elaborar cartilha orientativa sobre o papel da NPJ; criar conexão com outros coletivos e o lançamento da ‘cooperação’ em praça pública(periferia) em novembro.

Érique Barcellos, ao final agradecido manifestou – “Encontro assim, jogar luzes e esperança na nossa caminhada, em especial junto aos desfavorecidos. Tão logo tenhamos o documento apresentaremos ao Conselho do Movimento”, disse agradecido o vice coordenador do MEP.