Profissionais da educação de Porto Real concluem curso de libras

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 17:50 horas

Porto Real- Nesta quarta, dia 15, as turmas de formação continuada de profissionais da educação concluíram o Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), promovido pela Prefeitura de Porto Real através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT).

De acordo com a prefeitura de Porto Real, a ação surge com o objetivo de ampliar a qualidade do ensino prestado nas unidades escolares. No evento de encerramento, acompanhado por convidados com surdez, foi apresentado um vídeo com a retrospectiva dos melhores momentos do curso.

De acordo com a subsecretária de Educação Giovana de Oliveira Silva, o Departamento Pedagógico da SMECT trabalha com o objetivo de contribuir no processo de eliminação de barreiras de comunicação entre as pessoas, oportunizando conhecer melhor a comunidade surda. Isso faz com que seja possível entender seu cotidiano, promovendo uma verdadeira inclusão social além de possibilitar a ampliação do número de profissionais habilitados para atuar junto às pessoas com surdez.

“É importante lembrar que a Libras é uma língua oficial no nosso país, como também, a língua materna dos surdos brasileiros. Se quisermos construir uma sociedade mais inclusiva precisamos possibilitar a integração no âmbito educacional. Uma dessas possibilidades é a formação continuada aos profissionais de ensino, que no nosso município tem a finalidade de facilitar a comunicação entre professores, mediadores e os alunos da educação especial”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.