Quinto Seminário de Educação Especial Inclusiva de Resende encerrou na quarta-feira

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 18:23 horas

Resende- O encerramento do Seminário de Educação Especial e Inclusiva de Resende aconteceu na quarta-feira, dia 31, onde foi realizado o curso de “Manejo de Comportamentos na escola”, com o professor Felipe Magalhães.

O curso começou às 8 horas, na AEDB(Associação Educacional Dom Bosco), e contou com a participação de 250 profissionais da área de inclusão da rede municipal, como cuidadores, gestores de Centros especializados, intérpretes de Libras e professores.

O 5° Seminário de Educação Especial e Inclusiva de Resende aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de agosto, e contou com palestras sobre convivência escolar após a pandemia, interação da família com a Libras, oficinas de introdução à tecnologia assistiva, oficina de jogos adaptados para pessoas com deficiência e muito mais!