Sebrae lança 2º edição do Prêmio de Educação Empreendedora

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 11:17 horas

Melhores práticas de professores, de todo o Brasil, serão premiadas e disseminadas pela entidade

Rio- Tendo como meta estimular e reconhecer as melhores práticas de professores do ensino fundamental, médio, técnico e superior, em todo o país, valorizando os trabalhos dos profissionais mais engajados no tema empreendedorismo, o Sebrae(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está lançando a 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora (PSEE).

As inscrições deste Prêmio que tem como objetivo valorizar a educação empreendedora no ambiente escolar, já estão abertas e serão realizadas até o dia 10 de setembro de 2021, por meio do site do Prêmio (https://premiosebrae.prosas.com.br/).

Para participar da premiação, os professores brasileiros do ensino público e privado precisam estar vinculados a instituições de ensino credenciadas pelo MEC. As inscrições podem ser individuais ou de grupos de até cinco pessoas, com um representante. Dentro do portal do Prêmio, o docente vai preencher seus dados ou da equipe do projeto e informar sobre sua atuação e o impacto na comunidade escolar.

“Essa premiação é muito importante para a educação brasileira. Foram muitos desafios no ano passado. Durante a pandemia, os professores precisaram se reinventar para estimular o engajamento dos alunos durante as aulas. A nossa ideia é analisar as melhores práticas desenvolvidas pelos docentes e premiar as que mais contribuíram para o desenvolvimento dos estudantes. Com essa participação, os professores terão acesso a projetos inspiradores e que poderão ser replicados em todo o país”, informa Antônio Kronemberger, gerente de Educação do Sebrae Rio.

Fases

A edição do prêmio contempla etapas estadual e nacional, englobando cinco categorias de ensino: duas no nível fundamental (primeiro e segundo segmento), além dos níveis médio, profissional e superior. Ao colaborarem com o ecossistema educacional, as melhores práticas selecionadas serão difundidas pelo Sebrae para todas as regiões do Brasil. Os vencedores da etapa Rio de Janeiro serão conhecidos em novembro de 2021. Após essa etapa, eles irão concorrer nacionalmente, em cerimônia prevista para acontecer em fevereiro de 2022.

Prêmio Sebrae de Jornalismo

Outra premiação que está com as inscrições abertas é a 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que vai premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As inscrições podem ser feitas de forma rápida e fácil pelo site (www.premiosebraejornalismo.com.br).O Prêmio terá etapas Estadual, Regional e Nacional e foi distribuído em quatro categorias: Prêmio Sebrae de Jornalismo em Texto, Prêmio Sebrae de Jornalismo em Áudio, Prêmio Sebrae de Jornalismo em Vídeo e Prêmio Sebrae de Fotojornalismo. Cada profissional poderá concorrer com 3 (três) trabalhos, independente da categoria. No entanto, não há limite de inscrições por veículo.

Além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que será concedido para o melhor conteúdo entre todas as premiadas nessas categorias, esta edição do PSJ também vai prestigiar a nova geração do jornalismo. Profissionais de até 25 anos, que atuem em veículos de imprensa de todo o país, têm a oportunidade de inscrever 1 (um) trabalho e concorrer ao prêmio especial de Jornalista Revelação.

Podem concorrer ao PSJ matérias e reportagens publicadas veiculadas de 1º de janeiro de 2020 a 30 de agosto de 2021.