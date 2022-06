Secretaria de Educação abre Chamada Escolar para EJA

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 17:29 horas

Itatiaia- A Secretaria de Educação de Itatiaia iniciou a partir desta segunda-feira (20/06) a Chamada Escolar para o segundo semestre da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As inscrições poderão ser feitas até o dia 08 de julho, de segunda a sexta-feira, de 8h as 21h30, nas secretarias dos colégios Fernando Octávio Xavier (Penedo), Reinaldo Maia Souto (Centro) e Wagner Guimarães (Campo Alegre), unidades que oferecem a modalidade de ensino nos anos iniciais (1ª a 3ª fase) e nos finais (4ª a 7ª fase).

Para se inscrever é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, duas fotos 3×4 (recentes), declaração de transferência (original) ou histórico escolar (original), comprovante de residência e certificado de reservista (no caso dos homens que se apresentaram no exército). O estudante beneficiário do Auxílio Brasil deve apresentar a cópia do cartão do programa. O histórico escolar pode ser entregue até 30 dias depois da matrícula.

Para fazer a inscrição o interessado deve se dirigir à unidade escolar. Outras informações podem ser adquiridas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, à Rua São José, nº 210 (fundos), Centro, ou pelos telefones 3352-6741 e 3352-6742.