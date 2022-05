Secretaria de Educação começa a distribuir kit de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 18:06 horas

Meta da secretaria é deixar os estudantes prontos para o principal vestibular do país

Rio- A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) começou a doação de kits preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) destinado às turmas concluintes das escolas da rede pública estadual de ensino. Considerado a maior porta de entrada ao Ensino Superior, o certame é sempre muito concorrido, e uma preparação personalizada será um diferencial na vida acadêmica do aluno.

O conjunto é formado por 16 livros, simulados e videoaulas acessadas por meio de um QR Code. Matemática, Língua Portuguesa e Literatura, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Filosofia, Sociologia, Espanhol, Inglês, Redação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, além de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são as competências que fazem parte do kit.

– O Enem é um momento definidor na vida do estudante. São planos, projetos e objetivos traçados que podem ser cruciais ao futuro do jovem. O aluno da Seeduc pode ter a certeza que a secretaria será uma grande aliada nessa etapa e fará de tudo para auxiliar o ingresso à universidade – afirmou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

O Colégio Estadual Santo Inácio, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já recebeu o kit, e alunos da unidade demonstraram alegria pelo acesso a uma preparação diferenciada visando ao Enem.

– A ação foi recebida da melhor forma possível por nossos alunos. Fiquei bem sensibilizada ao observar a alegria deles quando receberam o kit – disse a diretora Viviane de Souza.