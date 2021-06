Matéria publicada em 19 de junho de 2021, 09:48 horas

Valença – Na manhã de sexta-feira, dia 18, a Secretária Municipal de Educação, Mara Medeiros e sua equipe pedagógica, atendendo solicitação do Ministério Público, solicitou uma reunião com a equipe da Vigilância Sanitária de Valença, para definir protocolos para o possível retorno das atividades presenciais, de forma gradual, na Rede Municipal de Ensino.

A equipe da Vigilância Sanitária, representada pela chefe do setor, Vera Lúcia Freitas, o diretor, Gilcélio Petrillo e o fiscal, José Roberto Vieira, ouviram a solicitação da Secretária de Educação e comunicaram que irão formalizar, oficialmente, as exigências técnicas necessárias para a reabertura das escolas.

Num total de 50 Unidades Escolares e com mais de 10 mil alunos na Rede Municipal de ensino, as exigências serão cumpridas de acordo com as orientações da Vigilância Sanitária para que haja a biossegurança dos alunos e profissionais na volta às aulas. “Vamos superar os imensos desafios que temos pela frente e oferecer uma educação com segurança e qualidade para todos os alunos e profissionais da rede”, comentou a Secretária Mara.