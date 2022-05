‘Semana de brincar’ nas escolas da rede municipal de Resende volta a ser celebrada com atividades presenciais

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, explica que durante a semana, as unidades escolares desenvolverão brincadeiras com temas sugeridos pela coordenação da SME, com foco nas habilidades contempladas no Documento Curricular. A proposta é convidar toda a comunidade escolar para participar dessa ação durante a semana. Importante informar as famílias sobre as ações realizadas.

As atividades começam na segunda-feira, dia 23, com brincadeiras com Bolas, seguem na terça-feira com brincadeiras envolvendo materiais reciclados, na quarta-feira com brincadeiras com o corpo e encerram na sexta-feira, com brincadeiras com elementos da natureza.

– A Semana do Brincar em Resende tem uma importância e um destaque muito grandes. Nos tempos modernos é um desafio manter viva a tradição de se divertir com atividades ao ar livre, como em outras gerações. Entendemos a tecnologia, que disputa esse espaço, como uma aliada em muitos processos educacionais, mas às vezes é muito importante nos desligarmos e nos conectarmos com o que está ao nosso lado. O evento resgata isso e exalta a essência de ser criança, que é brincar, se divertir e viver com alegria – comentou a secretária.

O tema deste ano, “essência do brincar” reflete na promoção de espaços brincantes que reforçam o ato de brincar como essência de uma criança. A tradição de mobilizar durante a Semana do Brincar se tornou uma atração tradicional e essencial para pensar a importância de utilizar a brincadeira como recurso nos espaços da escola