Técnicos da Secretaria de Educação de Itatiaia visitam unidades escolares na região de Maromba

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 17:40 horas

Itatiaia- Técnicos da Coordenação da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia visitaram, na quarta-feira (27/04), unidades escolares em Maromba. Na parte da manhã a equipe esteve com a diretora da Creche Municipal Antônia dos Santos Paiva, Anaura Baptista, e com as diretoras da Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos, Olímpia Moraes e Simone Almeida. Na parte da tarde, visitaram a Escola Municipal Benedito Barbosa da Silva, localizada no Vale do Pavão, e conversaram com a responsável pela unidade, Ana Carolina.

Para Solange Miranda, Secretária de Educação, essa visitação é essencial para a compreensão das demandas que chegam do pólo educacional de Maromba, que apresenta necessidades distintas dos outros de Itatiaia. Muitos assuntos foram abordados nas conversas, entre eles a contratação de professores e profissionais da educação, a reorganização dos Conselhos Escolares e as reformas e manutenções nas estruturas físicas das Unidades.

“Apesar da distância geográfica das unidades escolares de Maromba em relação ao centro de Itatiaia, é importante que as mesmas sejam igualmente contempladas pelas políticas públicas e ações adotadas em nível municipal, estadual e federal. Além disso, é necessário que as características e especificidades de cada pólo sejam respeitadas e valorizadas”, disse.

O técnico da Secretaria de Educação, Leonardo Moreira, também esteve presente na visita. Ele analisou quais seriam as obras e reformas mais urgentes.