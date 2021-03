Matéria publicada em 16 de março de 2021, 09:46 horas

As unidades estão passando por vistorias e reformas

Volta Redonda- Mesmo sem uma previsão para o retorno das atividades presenciais, a prefeitura de Volta Redonda já está trabalhando na manutenção e no preparo das unidades escolares para volta às aulas da rede pública de ensino.

De acordo com a secretária de Educação, Terezinha Gonçalves, as unidades estão passando por vistorias, reformas e processos de serviços como capina, limpeza e compra de mobiliário.

A secretária informou ainda que a prefeitura abriu processo de licitação para compra de materiais de prevenção e combate à Covid-19 – como totem para álcool, máscaras, frascos e álcool líquido 70%. “Nós estamos nos preparando para quando for possível o retorno presencial. Pensamos, sobretudo, na segurança dos alunos, profissionais da rede e de toda a comunidade”, disse a secretária, lembrando que os diretores das 101 unidades escolares estão em constante contato com a Secretaria de Saúde para se atualizar sobre medidas de prevenção e para adequar as escolas às exigências sanitárias.

Adesão ao ensino on-line

Há quase um mês do retorno das aulas de maneira on-line pela plataforma Google for Education – Classroom, mais conhecida como Google Sala da Aula, a equipe do Centro de Mídias Educacionais, trabalha para oferecer suporte técnico para professores, pais e alunos na plataforma. De acordo com dados da secretaria, 24.780 alunos estão acessando a plataforma, o que corresponde a 67,37% da rede municipal de ensino. Quem ainda não conseguiu por problemas de acesso à internet recebe semanalmente as tarefas que serão corrigidas e devolvidas pelos professores. “Nossos funcionários e equipe diretiva estão atendendo nas escolas e recebendo a comunidade em horários pré-definidos e na distribuição das tarefas para os alunos. Sabemos que nada é melhor que a presença em sala de aula, mas enquanto ainda não podemos, estamos todos nos esforçando para atender da melhor forma os nossos alunos”, disse.

Reformas e ampliações

Desde o início do ano, cinco unidades da Rede Municipal de Ensino passam por obras que vão desde reformas a ampliações. São elas: Escola Municipal Amazonas, no Retiro; CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil); O Zilda Arns, no Conforto; CMEI Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no Volta Grande; CMEI Madre Tereza de Calcutá, no Santo Agostinho e Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira.