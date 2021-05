Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 10:07 horas

Objetivo do programa é capacitar jovens para abrirem seus próprios negócios por meio de curso online

Volta Redonda-Tendo como objetivo oferecer aos jovens de 17 a 29 anos do município curso online de empreendedorismo entre os dias 24 e 28 de maio, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude, aderiu ao programa nacional Juventude Empreendedora.

As inscrições já estão abertas pelo site juventudeempreendedora.com.

Pelo projeto, os jovens terão a disposição ferramentas para abrir seus próprios negócios e ter renda própria. Além disso, o curso dá suporte aos pequenos e microempreendedores que enfrentam dificuldades para manter o negócio com as portas abertas e lucrando, principalmente, em meio à pandemia da Covid-19. Ao final das aulas, haverá formatura remota e certificado online avalizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

O programa Juventude Empreendedora terá aulas ao vivo em ambiente virtual. O público alvo é formado por jovens, entre 17 e 29 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social e têm ideia de negócio ou uma ideia embrionária de atividade produtiva.

O curso é baseado na metodologia exclusiva ByNecessity®, que oferece alternativa para pessoas em situação de vulnerabilidade que, em meio a um cenário de crise financeira, buscam no empreendedorismo uma forma de gerar renda. O modelo tradicional de um plano de negócios é revisto e adaptado para pequenos negócios.

As aulas são realizadas em cinco dias que somam 20 horas de capacitação. O aluno passa pela construção do conceito de seu produto ou serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos. A programação é dividida por temas: no primeiro dia “Tirando um sonho do papel”, criatividade e ideia de negócios; no segundo, “Dando forma ao seu negócio”, tratando identidade da marca e pesquisa de mercado.

O terceiro dia trata de “Marketing de A – Z”, simplificando os 4P’s do marketing – conceito que resume os quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing (produto, preço, praça e promoção), definindo produto e estratégias de venda; no quinto dia “Planejando o Futuro”, com projeção de vendas, conceitos de recursos humanos (RH) e gestão de pessoas; e para encerrar “Colocando em Prática”, abordando conceitos financeiros, análise pessoal e plano de negócios.

A coordenadora municipal de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, afirma que o programa Juventude Empreendedora torna os jovens capazes de transformar ideias em negócios e assim tornam-se mais capazes de sobreviver à crise gerada pela pandemia.

“O governo municipal está empenhado em implantar políticas públicas que garantam geração de renda para o público jovem e oferecer curso de formação para que tenham opção de empreender é uma meta. Queremos divulgar esta primeira iniciativa entre os jovens das Escolas da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e particulares, além de envolver as comunidades, por meio dos CRAS (Centros de Referência à Assistência Social)”, disse Larissa, lembrando que a coordenadoria dará continuidade ao segmento de capacitação do jovem.

Parceria com a Smac beneficia jovem com dificuldade de acesso à internet

A Coordenadoria da Juventude firmou parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para atender os jovens com dificuldade de acesso à internet. Os interessados devem procurar um dos CRAS, já em funcionamento em Volta Redonda, além do Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, que será reaberto neste sábado, dia 15, no Vila Rica/Tiradentes, e no Telecentro do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1181.

As unidades vão ajudar com a inscrição no programa Juventude Empreendedora e também farão o agendamento para que o jovem possa utilizar o equipamento no horário das aulas online.

Os CRAS abertos à comunidade são: Santo Agostinho, Vale Verde, Açude, Água Limpa, Dom Bosco, Monte Castelo, Retiro, Rústico, São Carlos, São Sebastião, Siderlândia, Três Poços, Vila Americana, Vila Brasília, Voldac e Belo Horizonte, que reabre nesta quinta-feira, dia 13.