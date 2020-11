Veja quem são os primeiros suplentes em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:04 horas

Volta Redonda – Na eleição de 15 de novembro, 14 partidos elegeram vereadores em Volta Redonda. Com isso, todos os candidatos que foram votados por essas legendas passam a ser considerados suplentes, que podem assumir em caso de afastamento de um dos titulares das vagas.

Entre os suplentes de 2020, 14 são os “primeiros da fila”, caso o titular de alguma cadeira de seu partido se afaste por qualquer motivo.

Um dos motivos mais comuns para o afastamento de vereadores é o convite para que eles exerçam cargos no executivo. Outra razão para que um suplente seja convocado é a cassação do mandato do titular, como ocorreu em 2016 com o vereador Paulinho do Raio-X, substituído por Marcelo Moreira, que não se reelegeu.

Os primeiros suplentes a partir de 1 de janeiro do ano que vem

Partido Número de vereadores Primeiro suplente Votos PSC 4 Simar 1.466 DEM 2 Doutor Camolesi 521 PL 2 Rafinha Marques 1.246 PP 2 Guilherme Sipe 1.206 PSD 2 Rodolfo Levenhagen 1.466 DC 1 Marquinho Motorista 762 Patriota 1 Dinho da Padaria 498 PMB 1 Rose Vilela 595 PSB 1 Raone Ferreira 1.409 PSDB 1 Marquinho Popaye 1.020 PT 1 Conceição Santos 701 PTB 1 Sebastião Leite 844 Republicanos 1 Ednilson Vampirinho 1.022 Solidariedade 1 Junior Granato 946

Sem chance

Os candidatos que disputaram por partidos que não elegeram vereador são considerados não eleitos, já que não há chance de eles substituírem algum companheiro de legenda. Essa é a situação de dois vereadores com mandato até 31 de dezembro deste ano: Carlinhos Santana (Pros), que teve 1.515 votos e Rosana Bergone (PRTB), que teve 762.