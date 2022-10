Célia Jordão teve mais que o dobro de votos de 2018

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 18:32 horas

Angra dos Reis – A deputada estadual Célia Jordão (PL) foi reeleita para um novo mandato de quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao conquistar 49.680 votos nas eleições do último domingo (2) – quase 2,5 vezes mais que em 2018, quando ela obteve 20.302 votos.

“Externo minha gratidação a todos que abraçaram esse grande desafio eleitoral, travado por todos nós. Essa vitória eu recebo com uma grande responsabilidade, de trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento social e econômico de todo o Rio de Janeiro”, disse a parlamentar, após a confirmação da vitória.

Célia Jordão recebeu 31.363 votos (63% do total) em Angra dos Reis, sua base eleitoral e cidade onde nasceu e se criou. Juntamente com Angra, outras seis cidades concentraram 75% da votação da deputada: Campos dos Goytacazes (1.350 votos) e São Fidélis (520), no Norte Fluminense; Rio Claro (1.309), Barra Mansa (1.013) e Volta Redonda (780), no Sul do Estado; e Paraty (1.069), na Costa Verde.

Ao longo de toda a campanha, Célia Jordão esteve em diversos municípios do Rio de Janeiro, como Teresópolis, Paraíba do Sul, Vassouras, Campos, São Antônio de Pádua, São Fidélis, Nova Iguaçu, Japeri, Miguel Pereira, São João de Meriti, Niterói, Itaguaí, Rio Claro, Barra Mansa, Quatis, Volta Redonda, Paraty e Mangatiba, além de Angra.

Advogada e servidora pública concursada há 25 anos, Célia Jordão acumula mais de duas décadas de experiência na área social. Em seu primeiro mandato na Alerj, aprovou mais de dez leis – todas voltadas para criar oportunidades para quem mais precisa, especialmente mulheres, crianças e idosos.

Nos últimos dois anos, alinhada ao governador Cláudio Castro, também reeleito pelo PL, Célia Jordão ajudou a destinar mais de R$ 370 milhões em recursos para diversos municípios fluminenses, em áreas como saúde, segurança, obras, recuperação de cidades atingidas pelas chuvas, qualificação profissional e crédito para empreendedores. Além disso, ajudou a criar 3 mil empregos na indústria naval, contribuindo para a recuperação do setor em Angra dos Reis e toda região da Costa Verde e do Sul Fluminense.

Na atual legislatura, Célia Jordão criou a Comissão Especial de Indústria Naval, de Offshore e de Petróleo e Gás, da qual é presidente. Também criou a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes e integra as Comissões de Turismo e de Economia da Alerj.

Célia Jordão tem 57 anos, é mãe de duas filhas e casada com o prefeito de Angra, Fernando Jordão.