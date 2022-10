Cláudio Castro está reeleito

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 20:51 horas

Governador tem 4.504.394 votos, contra 2.143.989 de seu competidor mais próximo, Marcelo Freixo

Rio – O governador Cláudio Castro (PL) venceu no primeiro turno e está matematicamente reeleito governador do Estado do Rio. Com mais de 90% dos votos apurados, num eleitorado de cerca de 12 milhões, ele tem mais de 2 milhões de votos a mais do que o segundo colocado, Marcelo Freixo (PSB) e não pode mais ser alcançado. Freixo nem mesmo tem condições de provocar um segundo turno.