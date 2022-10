Cláudio Castro vence em todos os municípios da região

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 18:23 horas

Disputa presidencial tem vitória de Lula em Barra do Piraí, Pinheiral e Rio Claro

Sul Fluminense – As votações dos candidatos a presidente e governador nos municípios da região refletiram a tendência na disputa estadual, com o candidato à reeleição Cláudio Castro sendo o mais votado em todos os municípios.

Na disputa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro foi o o mais votado na maior parte dos municípios, refletindo a tendência estadual, que também deu maioria ao candidato à reeleição, e destoando da vantagem que o petista obteve na soma dos votos de todo o país.

Em Barra do Piraí, Pinheiral e Quatis, o ex-presidente Lula teve mais votos que Bolsonaro.

Todos os dados são do TSE.

Veja como foram as votações para presidente e governador na região

Angra dos Reis

Presidente

Jair Bolsonaro – 60.443

Lula – 31.926

Governador

Claudio Castro – 62.118

Marcelo Freixo – 17.645

Barra do Piraí

Presidente

Jair Bolsonaro – 23.125

Lula – 24.596

Governador

Claudio Castro – 28.199

Marcelo Freixo – 12.480

Barra Mansa

Presidente

Jair Bolsonaro – 49.812

Lula – 44.825

Governador

Claudio Castro – 55.010

Marcelo Freixo – 25.616

Itatiaia

Presidente

Jair Bolsonaro – 9.947

Lula – 7.952

Governador

Claudio Castro – 10.905

Marcelo Freixo – 4.316

Paraty

Presidente

Jair Bolsonaro – 14.315

Lula – 8.407

Governador

Claudio Castro – 14.464

Marcelo Freixo – 5.507

Pinheiral

Presidente

Jair Bolsonaro – 5.749

Lula – 7.297

Governador

Claudio Castro – 7.605

Marcelo Freixo – 4.018

Piraí

Presidente

Jair Bolsonaro – 8.049

Lula – 8.004

Governador

Claudio Castro – 10.420

Marcelo Freixo – 3.618

Porto Real

Presidente

Jair Bolsonaro – 7.202

Lula – 5.550

Governador

Claudio Castro – 8.136

Marcelo Freixo – 2.599

Quatis

Presidente

Jair Bolsonaro – 3.823

Lula – 4.065

Governador

Claudio Castro – 4.882

Marcelo Freixo – 1.959

Resende

Presidente

Jair Bolsonaro – 39.464

Lula – 25.588

Governador

Claudio Castro – 42.029

Marcelo Freixo – 13.992

Rio Claro

Presidente

Jair Bolsonaro – 5.183

Lula – 5.649

Governador

Claudio Castro – 6.786

Marcelo Freixo – 2.622

Volta Redonda

Presidente

Jair Bolsonaro – 81.346

Lula – 76.843

Governador

Claudio Castro – 89.868

Marcelo Freixo – 48.564