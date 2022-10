Com 98% dos votos apurados, região elege seis deputados estaduais

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 21:50 horas

Sul Fluminense ficará sem representante na Câmara dos Deputados

Sul Fluminense – A região elegeu seis deputados para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) : Gustavo Tutuca, André Corrêa, Célia Jordão, Jari, Munir Neto e Tande. Tande é de Resende, Munir e Jari são de Volta Redonda.

Já para deputado federal a região não conseguiu eleger nenhum candidato. O Delegado Antonio Furtado não conseguiu se reeleger.

Saiba mais sobre os deputados estaduais eleitos

Gustavo Tutuca – Filho do prefeito de Piraí, Artur Tutuca, Gustavo Tutuca vai para mais um mandato de deputado estadual. Ele foi reeleito depois de retornar à Alerj, deixando a secretaria estadual de Turismo, que exerceu até abril.

Célia Jordão – Casada com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, Célia é conhecida por seus trabalhos sociais e pela defesa da indústria naval, que é uma das maiores empregadoras de Angra dos Reis. Célia volta à Alerj.

André Corrêa – Conhecido por seu trabalho em defesa do meio ambiente, André Corrêa, filho do também parlamementar ( não reeleito) Luiz Antônio Corrêa, tem sua principal base política em Valença.

Tande Vieira – Ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Resende, Tande Vieira é um estreante na Alerj. Ele teve apoio do prefeito de seu município de origem, Diogo Balieiro Diniz, que o manteve na pasta da Saúde durante todo o primeiro mandato (2017-2020) e só o liberou em abril deste ano para fazer a campanha eleitoral.

Munir Neto – Irmão do prefeito Antônio Francisco Neto, Munir foi secretário municipal de Ação Social em Volta Redonda durante o quarto mandato de Neto e também no início do quinto, saindo apenas para poder disputar a vaga na Assembleia Legislativa, que conquistou pela primeira vez: “Conquistamos a vitória, graças ao apoio de tantos amigos e amigas, que caminharam com a gente nesta eleição. Pessoas que aprovaram a nossa trajetória e que acreditam que vamos fazer muito lá na Alerj. Foi uma campanha muito difícil! Diferente de outros candidatos, não tivemos a “força do dinheiro”, tivemos algo muito mais valioso: o apoio de muitos amigos antigos e daqueles de conquistamos ao longo do caminho. Fui o Deputado Estadual mais votado de Volta Redonda! Isso nos mostra que o governo do meu irmão Neto está no caminho certo e que minha contribuição na reconstrução do nosso município foi importante para a população. A partir do ano que vem, serei o Deputado Estadual de todos vocês.

Jari – O vereador Jari Oliveira foi eleito pela primeira vez em 2012, depois de ter sido assessor do ex-vereador Carlos Roberto Paiva, que o incentivou a disputar a cadeira na Câmara Municipal de Volta Redonda quando deixou o legislativo para ser vice-prefeito durante o quarto mandato de Neto.

Em 2018, Jari se candidatou a deputado estadual pelo PSB, ficando como segundo suplente. O titular, Renan Ferreirinha, se tornou secretário municipal de Educação na Capital do Estado do Rio, e o primeiro suplente, Rubens Bontempo, se afastou no início deste ano para assumir a Prefeitura de Petrópolis.

O vereador de Volta Redonda, então, teve a oportunidade de ocupar a cadeira de deputado estadual por cem dias, até que Ferreirinha voltou ao legislativo estadual depois de deixar a secretaria municipal de Educação do Rio para tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados, tendo ficado na suplência do PSD.

“A vitória foi da população de Volta Redonda. Vou trabalhar para representar Volta Redonda e a região. Agradeço à minha equipe e aos voluntários que tanto ajudaram na campanha”, disse Jari.