Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 13:13 horas

O roteiro da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) já foi divulgado.

A cerimônia terá início no Palácio do Congresso Nacional, às 13h30, onde serão recebidos pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.